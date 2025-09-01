The Good Lord Bird
Folge 7: Letzte Worte
44 Min.Ab 12
John Brown und seine Anhänger warten in der Waffenkammer noch immer auf ihre Unterstützer. Jeb taucht plötzlich vor Ort auf und versucht, mit John zu verhandeln. Doch der bleibt stur. Um zumindest Zwiebel zu retten, halten die verbliebenen Männer zusammen. Sie stürmen in die Schlacht, während Zwiebel sich als Geisel ausgibt, die von der Streitmacht gerettet wird. Johns Sohn Owen behauptet einem Soldaten gegenüber, sein Meister zu sein und nimmt Zwiebel auf.
