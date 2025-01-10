The Haunted Museum
Folge vom 10.01.2025: Das verfluchte Puppenhaus
37 Min.Folge vom 10.01.2025Ab 16
Ein Witwer will seiner Tochter eine Freude machen und bringt ihr ein riesiges Puppenhaus als Geburtstagsgeschenk mit nach Hause. Doch während sie das Geschenk ablehnt, gerät der Vater in den Bann des Spielzeughauses. In der Zwischenzeit wird die Tochter von einer furchterregenden Vision heimgesucht. Kann das junge Mädchen ihren Vater und ihre Familie retten, oder werden sie dem Bösen, das im Puppenhaus lauert, zum Opfer fallen?
Genre:Paranormal
Altersfreigabe:
16
