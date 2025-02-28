The Haunted Museum
Folge vom 28.02.2025: Die Box des Bösen
62 Min.Folge vom 28.02.2025Ab 16
Ein skeptischer College-Professor hinterfragt seine Überzeugungen grundlegend, als er das Geheimnis um eines der gefährlichsten paranormalen Artefakte der Welt lüftet. Eine verfluchte Antiquität, die eine schreckliche Kreatur beheimatet. Das Ziel des bösen Wesens ist simpel, aber auch perfide: Es will die Lebenden quälen. Kann der Professor sich seinen größten Ängsten stellen und damit den Kampf gegen das Böse aufnehmen?
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Paranormal
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Season 1-2: Warner Bros. Discovery, Inc.