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The Haunted Museum

Die Box des Bösen

TLCFolge vom 28.02.2025
Die Box des Bösen

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The Haunted Museum

Folge vom 28.02.2025: Die Box des Bösen

62 Min.Folge vom 28.02.2025Ab 16

Ein skeptischer College-Professor hinterfragt seine Überzeugungen grundlegend, als er das Geheimnis um eines der gefährlichsten paranormalen Artefakte der Welt lüftet. Eine verfluchte Antiquität, die eine schreckliche Kreatur beheimatet. Das Ziel des bösen Wesens ist simpel, aber auch perfide: Es will die Lebenden quälen. Kann der Professor sich seinen größten Ängsten stellen und damit den Kampf gegen das Böse aufnehmen?

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