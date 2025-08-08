The Hills
Folge 17: Einmal ein Draufgänger ...
20 Min.Ab 6
Die Doku-Soap "The Hills" gewährt einen Einblick in das vermeintlich glamouröse Leben junger Frauen in Los Angeles und beleuchtet dabei auch deren Herausforderungen, Freundschaften und die Schwierigkeit, Karriere und Privatleben unter einen Hut zu bringen, sowie die ständige Suche nach Liebe und Glück.
The Hills
Genre:Reality
Produktion:US, 2006
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Paramount Pictures International Ltd.