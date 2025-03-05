The Last Woodsmen - Holzfäller am Limit
Folge vom 05.03.2025: Ein Eimer voll Diesel
44 Min.Folge vom 05.03.2025Ab 6
Die Holzfäller rüsten auf. Jared Douglas hat zwei ausrangierte Maschinen eingekauft. Die „Yarder“ bewegen bis zu 50 Tonnen schwere Lasten von A nach B. Damit können Jareds Mitarbeiter riesige Stämme abtransportieren – vorausgesetzt der Mechaniker des Teams bringt die preisgünstigen Schnäppchen wieder zum Laufen. Denn die Oldtimer standen fünf Jahre lang still. Jim und sein Arbeitskollege Rob bekommen es unterdessen mit einem potenziellen „Witwenmacher“ zu tun. Teile des Baums sind verfault, deshalb lässt sich nur schwer vorhersagen, in welche Richtung der Riese fällt.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:im Freien/Outdoor, Reality
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.