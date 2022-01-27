Alle Masken fallen im großen FinaleJetzt kostenlos streamen
The Masked Dancer
Folge 4: Alle Masken fallen im großen Finale
120 Min.Folge vom 27.01.2022Ab 6
Matthias Opdenhövel bittet zum letzten Tanz und zur letzten Rätselrunde! Im großen "The Masked Dancer"-Finale fallen alle Masken: Wer ist der AFFE? Wer steckt im BUNTSTIFT? Wer tanzt als MAUS? Wer zottelt das ZOTTEL? Welche Stars verbergen sich unter den letzten vier Masken? Das will die Weihnachts-GANS Yvonne Catterfeld als prominente Rate-Gästin gemeinsam mit Alexander Klaws, Steven Gätjen und den Zuschauer:innen im #MaskedDancer-Finale herausfinden.
The Masked Dancer
Genre:Reality-Spielshow, Musical, Unterhaltung
Produktion:DE, 2022
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© ProSieben
Enthält Produktplatzierungen