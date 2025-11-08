The Masked Singer
Mit PLUS+ ohne Werbung schauen
The Masked Singer
Wer steckt unter der Maske und singt sich die Seele aus dem Leib? Model, Fußballer, Moderator? In dieser Show geht es um die Performance - und nicht unbedingt um das Gesangstalent.
Irre lustig, quietschbunt und glitzernd: "The Masked Singer" ist kein gewöhnlicher Musik-Contest. In jeder Staffel der Erfolgsshow treten rund zehn Prominente in aufwendigen Kostümen, den sogenannten Masken, gegeneinander an. Die Gesangsauftritte sind spektakulär - der Clou: Wer unter der Maske steckt, bleibt bis zur Demaskierung geheim. Um das Geheimnis zu wahren, sprechen die Stars in Interviews mit verzerrten Stimmen. Auf der Bühne singen sie jedoch mit ihrer echten Stimme, die sie aber bewusst verstellen dürfen.
Die Zuschauer:innen und das prominente Rateteam versuchen zu erraten, welche Stars sich unter den Masken verstecken. Dabei helfen ihnen nicht nur die Live-Auftritte der Masken, sondern auch verstecke Hinweise in Indizien-Clips. Per Joyn-App entscheidet die Community, wer bleibt - und wer gehen muss.
Die Masken versuchen, durch unterhaltsame und außergewöhnliche Performances so lange wie möglich in der Show zu bleiben. Pro Folge wird ein Promi demaskiert. Erst dann lüftet er oder sie das Geheimnis um die wahre Identität - und die kann verblüffend sein!
Die letzte nicht enttarnte Maske im Finale gewinnt die jeweilige Staffel.
Sendetermine - So siehst du "The Masked Singer" im TV und auf Joyn
Die 12. Staffel von "The Masked Singer" läuft aktuell immer samstags live zur Primetime um 20:15 Uhr auf ProSieben und im kostenlosen Stream auf Joyn.
So verpasst du keine Folge "The Masked Singer"
• Folge 1: „The Masked Singer“, Samstag, 8. November 2025, 20.15 Uhr
• Folge 2: „The Masked Singer“, Samstag, 15. November 2025, 20.15 Uhr
• Folge 3: „The Masked Singer“, Samstag, 22. November 2025, 20.15 Uhr
• Folge 4: „The Masked Singer“, Samstag, 29. November 2025, 20.15 Uhr
• Folge 5: „The Masked Singer“, Samstag, 6. Dezember 2025, 20.15 Uhr
• Folge 6: „The Masked Singer“, Samstag, 13. Dezember 2025, 20.15 Uhr
Wie immer kannst du auch alle vergangenen Folgen und Highlight-Clips in der Mediathek auf Joyn finden!
Vom kunterbunten Dschungel-King bis zur facettenreichen Muuhnika - Alle Masken 2025 in der Übersicht!
Bei "The Masked Singer" kommt nichts von der Stange. Die Ganzkörperkostüme und Masken sind in mühevoller Kleinstarbeit hergestellt. Bis zu tausend Stunden braucht es, bis eine Maske fertig ist. So entstehen echte Kunstwerke. In den vergangenen Jahren gab es viele eindrucksvolle Masken, die sich in die Herzen der Zuschauer:innen sangen. Mit dabei waren zum Beispiel schon das pinke Monsterchen, der Kudu, das Skelett oder der Phoenix.
Diese Masken treten in der zwölften Staffel von "The Masked Singer" an
• King
• Muuhnika
• Rave-Ioli
• Quietsch
• Harry Otter
• Eggie
• Kiss
• Dude
• Smile
Show der Enthüllungen: Diese prominenten Teilnehmer:innen waren schon bei "The Masked Singer"
Es ist spannend bis zur letzten Minute: Wer verbirgt sich hinter der Maske? In den vergangenen Staffeln gab es schon so manche Enthüllung, die für Staunen gesorgt hat. So spektakulär eine Maske auch aussieht, entscheidend ist, wie sie mit Leben gefüllt wird.
Für den großen Überraschungseffekt bei "The Masked Singer" sorgten zum Beispiel schon Prominente wie: Joy Denalane, Dieter Hallervorden, Angelo Kelly, Veronica Ferres, Nora Tschirner, Uwe Ochsenknecht und viele mehr.
"The Masked Singer" - alle Gewinner:innen auf einen Blick
Die bunteste Rateshow im deutschen Fernsehen brachte schon elf Sieger und Siegerinnen hervor. Diese Stars lüfteten erst nach dem Finale die Maske:
• Staffel 1: Max Mutzke (Astronaut)
• Staffel 2: Tom Beck (Faultier)
• Staffel 3: Sarah Lombardi (Skelett)
• Staffel 4: Sasha (Dino)
• Staffel 5: Alexander Klaws (Mülli Müller)
• Staffel 6: Ella Endlich (Zebra)
• Staffel 7: Daniel Donskoy (Maulwurf)
• Staffel 8: Luca Hänni (Schuhschnabel)
• Staffel 9: Jennifer Weist (Eisprinzessin)
• Staffel 10: Mirja Boes (Floh)
• Staffel 11: Loi (Panda)
Jury und Moderator:innen - Sie dürfen raten, wer unter der Maske steckt
"The Masked Singer" lebt nicht nur von den Performances, sondern auch von den unterhaltsamen Spekulationen des Rateteams. Seit der ersten Staffel führt Stamm-Moderator Matthias Opdenhövel durch die Show. Das Rateteam wechselt von Staffel zu Staffel und es kommen auch Gastjuror:innen in die Sendung. In der Jury saßen unter anderem bereits:
• Ruth Moschner (Dauer-Rätselfan)
• Rea Garvey (erzielte beachtliche Trefferquote)
• Carolin Kebekus, Bülent Ceylan, Detlef D! Soost und viele mehr
Wie sich die maskierten Stars vor der diesjährigen Jury mit Verona Pooth und Chris Tall schlagen, sehen Sie jeden Samstag um 20:15 Uhr live auf ProSieben und kostenlos auf Joyn.