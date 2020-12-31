Zum Inhalt springenBarrierefrei
ProSiebenStaffel 3Folge 7vom 31.12.2020
121 Min.Folge vom 31.12.2020Ab 12

[P] Dieses Video wird unterstützt durch Produktplatzierung - "The Masked Singer - so hat alles angefangen!" blickt zurück in die Auftaktstaffel der erfolgreichsten ProSieben-Show aller Zeiten. Mit dabei waren "Engel" Bülent Ceylan, "Monsterchen" Susi Kentikian, "Kakadu" Heinz Hoenig, "Panther" Stefanie Hertel, "Schmetterling" Susan Sideropoulos, "Kudu" Daniel Aminati, "Oktopus" Lucy Diakovska, "Eichhörnchen" Marcus Schenkenberg und "Astronaut" Max Mutzke - der erste "The Masked Singer"-Gewinner. Bildrechte: ProSieben/Weber, Willi.

