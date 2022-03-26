Welche Stars singen unter den Masken?Jetzt ohne Werbung streamen
The Masked Singer
Folge 2: Welche Stars singen unter den Masken?
140 Min.Folge vom 26.03.2022Ab 6
Welche Stars stecken unter dem Ork, dem Gorilla, der Möwe, dem Seestern, der Discokugel, Galax'sis, dem Zebra und dem Dornteufel? Kann Musiker und Moderator Giovanni Zarrella, der Ruth Moschner und Rea Garvey im Rateteam unterstützt, das Rätsel knacken?
Alle Staffeln im Überblick
The Masked Singer
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Reality-Spielshow, Unterhaltung, Musik
Produktion:DE, 2019
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-2, Season 4-12: ProSieben
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