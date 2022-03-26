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The Masked Singer

Welche Stars singen unter den Masken?

ProSiebenStaffel 6Folge 2vom 26.03.2022
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Welche Stars singen unter den Masken?

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The Masked Singer

Folge 2: Welche Stars singen unter den Masken?

140 Min.Folge vom 26.03.2022Ab 6

Welche Stars stecken unter dem Ork, dem Gorilla, der Möwe, dem Seestern, der Discokugel, Galax'sis, dem Zebra und dem Dornteufel? Kann Musiker und Moderator Giovanni Zarrella, der Ruth Moschner und Rea Garvey im Rateteam unterstützt, das Rätsel knacken?

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The Masked Singer
ProSieben
The Masked Singer

The Masked Singer

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