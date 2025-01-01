Staffel 1Folge 3
The Mighty Ones
Folge 3: Klebrige Freundschaften / Zweig findet seine Wurzeln
23 Min.Ab 6
Ein Kaugummi sorgt für ein Durcheinander und Zweig wachsen endlich Wurzeln.
Genre:Animation, Kinder, Comedy
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Universal Studios Inc. All Rights Reserved.