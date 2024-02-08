The Outlaws
Folge 1: Episode 1
58 Min.Folge vom 08.02.2024Ab 12
Rani sucht nach einem Streit mit ihren Eltern Unterschlupf bei Ben und Esme. Doch dort warten noch größere Probleme auf sie. Währenddessen möchte John das Familienunternehmen modernisieren, aber sein alter Herr lehnt die Vorschläge der engagierten Unternehmensberaterin ab und trifft eine schwerwiegende Entscheidung. Gabby muss derweil schmerzlich erfahren, dass ihr Vater den Geldhahn zugedreht hat und echte Freunde Mangelware sind.
Alle Staffeln im Überblick
The Outlaws
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Thriller, Comedy
Produktion:GB, 2021
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-3: BBC Studios Germany GmbH