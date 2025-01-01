Zum Inhalt springenBarrierefrei
ProSieben FUNStaffel 2Folge 2
58 Min.Ab 12

Ein gefährlicher Drogenboss, der unter dem Namen "Der Dean" bekannt ist, macht Jagd auf Ben und Rani. Sie und der Rest der Kleinkriminellen schulden ihm eine erhebliche Menge Geld. Das müssen sie nun beschaffen - und zwar so schnell wie möglich. Da der legale Weg zu langsam scheint, macht Rani einen riskanten Vorschlag. In der Zwischenzeit hofft Gabby, mit Gregs Hilfe in ein neues Leben starten zu können.

