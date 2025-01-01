Zum Inhalt springenBarrierefrei
The Outlaws

Episode 4

ProSieben FUNStaffel 2Folge 4
Episode 4

The Outlaws

Folge 4: Episode 4

59 Min.Ab 12

Rani und Ben brauchen Drogennachschub, um ihre Schulden rechtzeitig bei dem Kartellboss zu begleichen. Ihre Gang muss also eine eigene Drogenküche eröffnen. Gabby will Greg derweil zu einer Freundin verhelfen. Weil sich das Online-Dating als eher schwierig erweist, soll ihre Betreuerin Diane für ein Test-Date herhalten. Für Gabby selbst endet die Verabredung mit ihrer Ex-Freundin in einem Rückfall.

The Outlaws
ProSieben FUN
The Outlaws

The Outlaws

