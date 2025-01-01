The Outlaws
Folge 4: Episode 4
59 Min.Ab 12
Rani und Ben brauchen Drogennachschub, um ihre Schulden rechtzeitig bei dem Kartellboss zu begleichen. Ihre Gang muss also eine eigene Drogenküche eröffnen. Gabby will Greg derweil zu einer Freundin verhelfen. Weil sich das Online-Dating als eher schwierig erweist, soll ihre Betreuerin Diane für ein Test-Date herhalten. Für Gabby selbst endet die Verabredung mit ihrer Ex-Freundin in einem Rückfall.
The Outlaws
Genre:Thriller, Comedy
Produktion:GB, 2021
Altersfreigabe:
12
