ProSieben FUNStaffel 2Folge 5
Folge 5: Episode 5

58 Min.Ab 12

Ranis Eltern machen ihr ein großzügiges Angebot, während Ben und Esme einen Überraschungsbesuch ihrer Mutter bekommen. Die Geldwäscheaktion über die gemeinnützige Organisation droht aufzufliegen. Myrnas Stellvertreterin überprüft die Kontobewegungen und stößt dabei auf Unstimmigkeiten. Myrna wendet sich Hilfe suchend an Frank, während Greg sich dazu entschließt, Gabby gegenüber mit der Wahrheit rauszurücken.

ProSieben FUN
