Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus
The Promised Neverland

121045

ProSieben FUNStaffel 1Folge 1
Joyn Plus
121045

121045Jetzt ohne Werbung streamen

The Promised Neverland

Folge 1: 121045

22 Min.Ab 12

Conny freut sich, endlich einen Platz in einer Familie gefunden zu haben. Bei ihrem Abschied aus Grace Field House vergisst das Mädchen allerdings ihr Stofftier. Ihre Freunde Norman und Emma wollen es seiner Besitzerin zurückgeben. Doch als die beiden Kinder vor die Tore des Waisenhauses treten, lernen sie die unfassbare Wahrheit über Grace Field House kennen.

Alle Staffeln im Überblick

The Promised Neverland
ProSieben FUN
The Promised Neverland

The Promised Neverland

Alle 2 Staffeln und Folgen