ProSieben FUNStaffel 1Folge 2
Folge 2: 131045

22 Min.Ab 12

Für Norman und Emma steht fest: Sie und ihre Geschwister müssen schleunigst aus dem Waisenhaus verschwinden. Doch dieses Vorhaben gestaltet sich äußerst riskant, denn neben Isabella soll nun auch noch Schwester Krone ein Auge auf die Kinder haben. Und dann wäre da noch ein Fluchtweg, auf dem viele Gefahren lauern.

