The Promised Neverland
Folge 4: 291045
22 Min.Ab 12
Die Kinder bereiten sich akribisch auf ihre Flucht aus dem Waisenhaus vor. Währenddessen entschließen sich Norman, Emma und Ray dazu, weitere Geschwister in das Geheimnis um Grace Field House einzuweihen. Doch zuvor wollen sie das Vertrauen dieser testen - und Norman hat auch schon eine Idee wie.
The Promised Neverland
Genre:Anime, Fantasie, Thriller, Abenteuer
Produktion:JP, 2019
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Peppermint anime GmbH