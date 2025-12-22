The Quintessential Quintuplets
Folge 4: Sieben Abschiede - Kapitel 3
24 Min. Ab 6
Futaro ist ein überaus begabter, aber mittelloser Schüler, der sich durchs Leben kämpfen muss - bis sich ihm eine unerwartete Chance bietet: Er wird von der wohlhabenden Familie Nakano engagiert und soll identische Fünflingsschwestern mit völlig unterschiedlichen Persönlichkeiten unterrichten, die allesamt keine Lust auf Lernen haben. Doch Futaro gewinnt im Laufe der Zeit ihr Vertrauen und baut zu jeder der Fünflinge eine besondere Beziehung auf.
The Quintessential Quintuplets
Genre:Anime
Produktion:JP, 2019
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Sony Pictures Television International Deutschland