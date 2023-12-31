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The Resort

Die Weihnachtsfeier

NBCUniversalStaffel 1Folge 3vom 31.12.2023
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The Resort

Folge 3: Die Weihnachtsfeier

34 Min.Folge vom 31.12.2023Ab 12

Emma und Noah sind seit zehn Jahren ein Paar. Obwohl es nicht gut um ihre Ehe steht, beschließen sie, ihr Jubiläum in Mexiko zu feiern. Das Ambiente eines wunderschönen Strandresorts soll ihnen helfen, ihre Beziehung zu retten. Dabei ahnen die beiden nicht, dass sie vor Ort eine böse Überraschung erwartet ...

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