The Resort

Die Pubertät der Ehe

NBCUniversalStaffel 1Folge 7
Die Pubertät der Ehe

The Resort

Folge 7: Die Pubertät der Ehe

34 Min.Ab 12

Emma und Noah sind seit zehn Jahren ein Paar. Obwohl es nicht gut um ihre Ehe steht, beschließen sie, ihr Jubiläum in Mexiko zu feiern. Das Ambiente eines wunderschönen Strandresorts soll ihnen helfen, ihre Beziehung zu retten. Dabei ahnen die beiden nicht, dass sie vor Ort eine böse Überraschung erwartet ...

