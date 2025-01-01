The Resort
Folge 8: Die Enttäuschung der Zeit
38 Min.Ab 12
Emma und Noah sind seit zehn Jahren ein Paar. Obwohl es nicht gut um ihre Ehe steht, beschließen sie, ihr Jubiläum in Mexiko zu feiern. Das Ambiente eines wunderschönen Strandresorts soll ihnen helfen, ihre Beziehung zu retten. Dabei ahnen die beiden nicht, dass sie vor Ort eine böse Überraschung erwartet ...
Genre:Mystery, Tragikomödie
Produktion:US, 2022
© NBC UNIVERSAL International GmbH