The Rise of Esports
Folge 1: Eine Branche im Boom
46 Min.Folge vom 17.06.2023Ab 12
Bereits Ende der 90er Jahre werden die ersten Esports-Events im südkoreanischen Fernsehen übertragen. Von dort aus erobert das Phänomen die ganze Welt und bringt mittlerweile Einnahmen in Milliardenhöhe. Durch die Möglichkeiten des Live-Streamings steigen immer mehr Menschen in das lukrative Geschäft ein und vor allem junge Leute wünschen sich eine Karriere im Online-Gaming.
Genre:Dokumentation, E-Sport
Produktion:AU, 2022
12
