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The Rising of the Shield Hero

Inmitten der Aufruhr

Staffel 1Folge 10vom 22.12.2025
Inmitten der Aufruhr

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The Rising of the Shield Hero

Folge 10: Inmitten der Aufruhr

23 Min.Folge vom 22.12.2025Ab 12

Der 20-jährige Student Naofumi Iwatani, ein einfacher Otaku, landet nach dem Lesen der "Chronik der vier heiligen Waffen" auf wundersame Weise in der fremden Welt Melromarc. Dort wird er zum "Helden des Schildes" ernannt, um gemeinsam mit drei anderen Auserwählten das Reich vor unaufhaltsamen Monsterwellen zu schützen. Doch Verrat und Misstrauen lassen ihn bald allein kämpfen ...

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