The Spanish Princess
Folge 1: Die neue Welt
54 Min.Ab 12
Herbst 1501: Prinzessin Katharina von Aragon soll mit Arthur, Prinz von Wales, verheiratet werden, um die Macht des englischen Königshauses zu sichern. Durch die Verbindung würde Katharina zur Regentin aufsteigen. Arthurs romantische Briefe wecken in ihr die Hoffnung auf ein baldiges Aufeinandertreffen. Doch schon früh muss sie eine erste Enttäuschung verkraften ...
The Spanish Princess
Genre:Historisches Drama
Produktion:US, 2019
