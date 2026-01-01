The Spanish Princess
2 StaffelnAb 16
2 StaffelnAb 16
The Spanish Princess
Die jugendliche Prinzessin Katharina von Aragon soll mit dem englischen Thronfolger Arthur, Prinz von Wales, verheiratet werden, um eine Allianz zwischen beiden Königshäusern zu bilden. Während ihres Aufenthaltes in England muss sie sich mit den lokalen Bräuchen vertraut machen und bemerkt, dass die Royal Family nicht so vereint ist, wie sie es nach außen hin zeigt.
Genre:Historisches Drama
Produktion:US, 2019
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Season 1-2: LionsGate International (UK) Limited
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