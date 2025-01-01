Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1 emotions
Staffel 1
Folge 2
Folge 2: Fiebertraum

55 Min.
Ab 12

Das frisch vermählte Paar Arthur und Katharina verbringt Zeit auf dem Grundstück von König Heinrich VII. Schließlich machen sich beide auf den Weg nach Ludlow Castle, wo sie ihren eigenen Haushalt errichten wollen, und lernen sich dabei besser kennen. Doch das Schicksal stellt die beiden auf eine harte Probe ...

