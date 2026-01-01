Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1 emotionsStaffel 1Folge 3
Folge 3: Ein gewagter Plan

53 Min.Ab 16

Katharina findet heraus, dass Isabella eine weitere Heirat plant, um ihre Macht in Europa zu festigen. Derweil offenbart sie ihren Dienern, dass sie in der Ehe mit Arthur nie wirklich glücklich war und sich vielmehr zu dessen Bruder Harry hingezogen fühlt. Die schwangere Elizabeth erwartet unterdessen die Geburt ihres Kindes, die einiges verändern wird.

