SAT.1 emotionsStaffel 1Folge 4
Folge 4: Die Schlacht um Harry

55 Min.Ab 12

Edmund de la Pole beansprucht den englischen Thron und plant, König Heinrich zu stürzen. Heinrichs Mutter Margaret erfährt von Harrys Vorhaben, Katharina zu heiraten, und spricht sich dagegen aus. Nach einem Streitgespräch wirft sie Katharina sogar aus dem Palast. Wie Heinrich der Prinzessin später mitteilt, ist bereits jemand anderes für sie vorgesehen.

SAT.1 emotions
