The Spanish Princess
Folge 5: Herz gegen Pflicht
55 Min.Ab 12
Katharina weiß nicht weiter: König Henry Tudor möchte sie heiraten und sie würde durch die Verbindung sofort zur Königin aufsteigen. Doch Katharina ist in Harry verliebt und möchte lieber ihrem Herzen folgen. Nun fürchtet sie, Henrys Stolz zu verletzen und damit einen fatalen Fehler zu begehen ...
The Spanish Princess
Genre:Historisches Drama
Produktion:US, 2019
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© LionsGate International (UK) Limited