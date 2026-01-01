The Spanish Princess
Folge 7: Alles ist verloren
53 Min.Ab 12
Katharina muss schmerzlich erfahren, dass Harry schon bald mit ihrer Nichte Eleanor verheiratet werden soll. Harry, der in Katharina verliebt ist, gerät in einen Gewissenskonflikt. Sollte er seine Pflicht erfüllen oder lieber auf sein Herz hören? Außerdem wird Katharina von ihrem Vater in Kenntnis gesetzt, dass der Gatte ihrer Schwester Joanna gestorben ist. Eine Nachricht, die ihre Zukunft maßgeblich verändern wird ...
Alle Staffeln im Überblick
The Spanish Princess
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Historisches Drama
Produktion:US, 2019
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© LionsGate International (UK) Limited