SAT.1 emotionsStaffel 1Folge 7
Folge 7: Alles ist verloren

53 Min.Ab 12

Katharina muss schmerzlich erfahren, dass Harry schon bald mit ihrer Nichte Eleanor verheiratet werden soll. Harry, der in Katharina verliebt ist, gerät in einen Gewissenskonflikt. Sollte er seine Pflicht erfüllen oder lieber auf sein Herz hören? Außerdem wird Katharina von ihrem Vater in Kenntnis gesetzt, dass der Gatte ihrer Schwester Joanna gestorben ist. Eine Nachricht, die ihre Zukunft maßgeblich verändern wird ...

SAT.1 emotions
