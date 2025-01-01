Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1 emotionsStaffel 2Folge 1
Folge 1: Camelot

57 Min.Ab 12

1511: Der Kampf um die Vorherrschaft in Europa zwischen England und Frankreich geht weiter. Katharina steht ihrem Mann Henry VIII. bei seinem Vorhaben bei, französische Gebiete zu erobern. Nebenbei sorgt sie sich um die Gesundheit ihres Säuglings. Ein anderes Familienmitglied entpuppt sich derweil als Verräter ...

