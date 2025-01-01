The Spanish Princess
Folge 1: Camelot
57 Min.Ab 12
1511: Der Kampf um die Vorherrschaft in Europa zwischen England und Frankreich geht weiter. Katharina steht ihrem Mann Henry VIII. bei seinem Vorhaben bei, französische Gebiete zu erobern. Nebenbei sorgt sie sich um die Gesundheit ihres Säuglings. Ein anderes Familienmitglied entpuppt sich derweil als Verräter ...
The Spanish Princess
Genre:Historisches Drama
Produktion:US, 2019
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© LionsGate International (UK) Limited