The Spanish Princess
Folge 2: Flodden
55 Min.Ab 16
König Henry beginnt mit der Invasion Frankreichs, kann sich dabei aber nicht auf die erhoffte Hilfe Spaniens verlassen. Dies möchte Schottland wiederum nutzen, um England von der anderen Seite anzugreifen. Henry und Katharina geraten unter Druck, doch die schwangere Königin ist fest entschlossen, ihr Land zum Ruhm zu führen.
The Spanish Princess
Genre:Historisches Drama
Produktion:US, 2019
Altersfreigabe:
16
