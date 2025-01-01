Zum Inhalt springenBarrierefrei
Folge 3: Trauer

56 Min.Ab 12

Nach einem weiteren tragischen Verlust stürzt Katharina in eine schwere Depression. Henry gibt ihr die Schuld dafür, dass sie nicht in der Lage ist, einen männlichen Thronfolger zu gebären. Seine Schwester Meg erklärt sich derweil zur neuen Regentin von Schottland.

