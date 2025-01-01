The Spanish Princess
Folge 3: Trauer
56 Min.Ab 12
Nach einem weiteren tragischen Verlust stürzt Katharina in eine schwere Depression. Henry gibt ihr die Schuld dafür, dass sie nicht in der Lage ist, einen männlichen Thronfolger zu gebären. Seine Schwester Meg erklärt sich derweil zur neuen Regentin von Schottland.
Alle Staffeln im Überblick
The Spanish Princess
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Historisches Drama
Produktion:US, 2019
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© LionsGate International (UK) Limited