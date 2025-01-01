The Spanish Princess
Folge 4: Die andere Frau
57 Min.Ab 12
Megs Regentschaft in Schottland ist von Unruhen geprägt, weshalb sie Henry um Hilfe bittet. Die hochschwangere Katharina glaubt, dass ihr Mann eine Affäre mit einer anderen Frau hat. Henry streitet dies vehement ab, doch die Indizien sprechen gegen ihn ...
The Spanish Princess
Genre:Historisches Drama
Produktion:US, 2019
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© LionsGate International (UK) Limited