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The Streets Don't Lie

Red Bull TVStaffel 1Folge 2vom 18.08.2017
FUSSBALL: The Streets Don't Lie - S1 E2

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The Streets Don't Lie

Folge 2: FUSSBALL: The Streets Don't Lie - S1 E2

27 Min.Folge vom 18.08.2017Ab 12

In Berlin wetteifern drei Fußballspieler aus schwierigen Verhältnissen um einen Ausbildungsplatz in der österreichischen Red Bull Akademie.

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