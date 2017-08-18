Staffel 1Folge 2vom 18.08.2017
FUSSBALL: The Streets Don't Lie - S1 E2Jetzt kostenlos streamen
The Streets Don't Lie
Folge 2: FUSSBALL: The Streets Don't Lie - S1 E2
27 Min.Folge vom 18.08.2017Ab 12
In Berlin wetteifern drei Fußballspieler aus schwierigen Verhältnissen um einen Ausbildungsplatz in der österreichischen Red Bull Akademie.
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The Streets Don't Lie
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Genre:Fußball
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: Red Bull Media House
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