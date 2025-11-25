The Unbelievable - mit Dan Akroyd
Folge 1: Seltsame Orte
40 Min.Folge vom 25.11.2025Ab 12
Dan Aykroyd erkundet ein mysteriöses geographisches Phänomen im Lake Michigan und weitere wilde und seltsame Orte - darunter eine unheimliche Insel voller Puppen mit einer dunklen Vergangenheit, gasgefüllte explosive Seen, Höhlen, die gefährliche Viren beherbergen, und der unheimlichste Ort in den USA.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
The Unbelievable - mit Dan Akroyd
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Geschichte, Anthologie
Produktion:US, 2023
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© A&E Television Networks, LLC