The UnXplained - Mysterien des Universums

Gefahr aus dem All

Kabel Eins DokuStaffel 1Folge 3vom 18.01.2026
Gefahr aus dem All

The UnXplained - Mysterien des Universums

Folge 3: Gefahr aus dem All

41 Min.Folge vom 18.01.2026Ab 12

Asteroideneinschläge, toxische Strahlung, außerirdische Krankheitserreger: Die Menschheit steht vor existenziellen Bedrohungen aus dem All. William Shatner geht der Frage auf den Grund, wie wir Menschen uns vor solchen Gefahren schützen können.

