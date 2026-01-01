The UnXplained - Mysterien des Universums
Folge 3: Gefahr aus dem All
41 Min.Folge vom 18.01.2026Ab 12
Asteroideneinschläge, toxische Strahlung, außerirdische Krankheitserreger: Die Menschheit steht vor existenziellen Bedrohungen aus dem All. William Shatner geht der Frage auf den Grund, wie wir Menschen uns vor solchen Gefahren schützen können.
Genre:Paranormal, Dokumentation
Produktion:US, 2024
12
Copyrights:© A&E Television Networks, LLC