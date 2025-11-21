Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
The Voice: Comeback Stage by SEAT

Zweite Chance oder Aus? Wer kämpft sich zurück?

SAT.1Staffel 4Folge 7vom 21.11.2025
Zweite Chance oder Aus? Wer kämpft sich zurück?

Zweite Chance oder Aus? Wer kämpft sich zurück?Jetzt kostenlos streamen

The Voice: Comeback Stage by SEAT

Folge 7: Zweite Chance oder Aus? Wer kämpft sich zurück?

21 Min.Folge vom 21.11.2025Ab 12

Tina ist raus, doch die "The Voice: Comeback Stage by SEAT" gibt ihr eine zweite Chance! Joelisa ist vorerst sicher, aber Vincent muss zittern! Kann er seinen Hot Seat verteidigen? Oder kommt Tina dem Halbfinale einen Schritt näher?

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

The Voice: Comeback Stage by SEAT
SAT.1
The Voice: Comeback Stage by SEAT

The Voice: Comeback Stage by SEAT

Alle 1 Staffeln und Folgen