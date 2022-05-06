Das phänomenale Finale Jetzt ohne Werbung streamen
The Voice Kids
Folge 10: Das phänomenale Finale
149 Min.Folge vom 06.05.2022Ab 6
Das Finale der Jubiläumsstaffel von "The Voice Kids" 2022 bietet einen bunten Strauß an kurzweiligen Performances aus den verschiedensten Musikrichtungen: Jazz, Pop, Oldies, Rap oder R'n'B - hier ist für jeden was dabei! Neun Talente kämpfen mit spektakulären Performances und umwerfenden Stimmen um den Sieg bei "The Voice Kids" 2022. Wer kann das Rennen für sich entscheiden?
Alle Staffeln im Überblick
The Voice Kids
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Reality-Spielshow, Musik
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© SAT.1
Enthält Produktplatzierungen