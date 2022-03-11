Blind Audition 2 - Die Coaches geben alles für ihre Talente Jetzt ohne Werbung streamen
The Voice Kids
Folge 2: Blind Audition 2 - Die Coaches geben alles für ihre Talente
121 Min.Folge vom 11.03.2022Ab 6
In den "Blind Auditions" von "The Voice Kids" nehmen Lena Meyer-Landrut, Alvaro Soler, Wincent Weiss, Michi Beck und Smudo von den Fantastischen Vier auf den berühmtesten Drehstühlen Deutschlands Platz.
Genre:Reality-Spielshow, Musik
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Videorechte: SAT.1, Bildrechte: SAT.1/Claudius Pflug
Enthält Produktplatzierungen