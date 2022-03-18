Blind Audition 3 - Das doppelte Lenchen Jetzt ohne Werbung streamen
The Voice Kids
Folge 3: Blind Audition 3 - Das doppelte Lenchen
122 Min.Folge vom 18.03.2022Ab 6
In Runde 3 der Blind Auditions von "The Voice Kids" 2022 sorgen die Talente mit emotionalen Performances für Tränen bei den Coaches. Außerdem heizen Lena, Alvaro, Wincent und die Fantas dem Publikum mit Coverversionen von Abba und Cro ein und AllStar Iggi Kelly kehrt auf die #TVK-Bühne zurück.
Genre:Reality-Spielshow, Musik
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
6
