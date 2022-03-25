Blind Audition 4 - Kleine Talente mit großen Stimmen Jetzt ohne Werbung streamen
The Voice Kids
Folge 4: Blind Audition 4 - Kleine Talente mit großen Stimmen
120 Min.Folge vom 25.03.2022Ab 6
In den vierten Blind Auditions bei "The Voice Kids" 2022 wird es emotional. Die kleinen Talente sorgen mit unglaublichen Auftritten für große Begeisterung bei den Coaches und dem Publikum. Auch AllStar Benicio Bryant kehrt auf die Bühne zurück und trifft auf seinen alten Coach Max Giesinger.
Genre:Reality-Spielshow, Musik
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Videorechte: SAT.1, Bildrechte: SAT.1/Claudius Pflug
Enthält Produktplatzierungen