The Voice Kids

Blind Audition 6 - Lena & Alvaro verzaubern mit magischen Duetten

SAT.1Staffel 10Folge 6vom 08.04.2022
Folge 6: Blind Audition 6 - Lena & Alvaro verzaubern mit magischen Duetten

116 Min.Folge vom 08.04.2022Ab 6

In Runde 6 der Blind Auditions von "The Voice Kids" 2022 bringen die Talente die Stimmung im Studio zum Kochen! Mit ihren gefühlvollen und energiegeladenen Auftritten reißen sie die Coaches und das Publikum von den Stühlen. Außerdem versuchen Alvaro Soler und Lena Meyer-Landrut, die Talente mit wunderschönen Gesangseinlagen von sich zu überzeugen. Hier ist Gänsehaut vorprogrammiert!

