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Battles 1 - Ring frei für atemberaubende Battles

SAT.1Staffel 10Folge 7vom 15.04.2022
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The Voice Kids

Folge 7: Battles 1 - Ring frei für atemberaubende Battles

130 Min.Folge vom 15.04.2022Ab 6

Es geht in die letzte Runde der Blind Auditions von "The Voice Kids" 2022 und danach geht es sofort mit den Battles los! Die Kids haben fleißig mit ihren Coaches Alvaro, Michi & Smudo, Lena und Wincent geübt. Es gibt wieder sehr emotionale, poppige und rockige Performances. Sieh dir jetzt die Auftritte an und erfahre, wer von den Talenten es in die Battles und in die Sing-Offs schafft!

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