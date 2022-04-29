Sing-Offs: Wer singt sich ins große Finale?Jetzt ohne Werbung streamen
The Voice Kids
Folge 9: Sing-Offs: Wer singt sich ins große Finale?
136 Min.Folge vom 29.04.2022Ab 6
Es geht in die letzte Runde der Battles und gleichzeitig beginnen auch die Sing-Offs! Die Talente müssen erneut ihre Blind-Audition-Songs performen und beweisen, dass sie sich verbessert haben und sie es verdient haben, ins Finale zu kommen. Schau Dir die Auftritte der besten Talente der zehnten Staffel "The Voice Kids" 2022 jetzt an und erfahre, wen die Coaches mit ins Finale nehmen.
Alle Staffeln im Überblick
The Voice Kids
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Reality-Spielshow, Musik
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© SAT.1
Enthält Produktplatzierungen