Blind Auditions 1: Ein atemberaubender AuftaktJetzt ohne Werbung streamen
The Voice Kids
Folge 1: Blind Auditions 1: Ein atemberaubender Auftakt
112 Min.Folge vom 22.03.2024Ab 6
Die ersten Blind Auditions starten spektakulär! Die größten kleinen Talente präsentieren ihre unglaublichen Fähigkeiten auf der großen Bühne von "The Voice Kids" 2024. Die Coaches Alvaro Soler, Lena Meyer-Landrut, Wincent Weiss sowie Smudo und Michi Beck entscheiden, welche Talente sie in ihr Team holen wollen und bei wem sie schweren Herzens nicht auf den Buzzer hauen. Die Talente mit mehreren Buzzern haben dann die Qual der Wahl: Welches Team kann sich die größten Talente sichern?
Genre:Reality-Spielshow, Musik, Dokumentation
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Videorechte: SAT.1, Bildrechte: SAT.1/Claudius Pflug
Enthält Produktplatzierungen