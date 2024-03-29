Blind Auditions 2: Ein Feuerwerk der GefühleJetzt ohne Werbung streamen
The Voice Kids
Folge 2: Blind Auditions 2: Ein Feuerwerk der Gefühle
112 Min.Folge vom 29.03.2024Ab 6
Eine große Bühne und ein noch größerer Traum: Die Talente wollen die Coaches von ihrem Können überzeugen. Die Stimmen der Kinder sind unglaublich, das Talent ist riesig, aber um die Coaches zu überzeugen, müssen sie vor allem ihre Nervosität bekämpfen. Dann steht einem großartigen Auftritt fast nichts mehr im Weg! Wer kann einen gelassenen Auftritt hinlegen und die Coaches bei "The Voice Kids" 2024 so ganz entspannt um den Finger wickeln?
Alle Staffeln im Überblick
The Voice Kids
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Reality-Spielshow, Musik, Dokumentation
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Videorechte: SAT.1, Bildrechte: SAT.1/Claudius Pflug
Enthält Produktplatzierungen