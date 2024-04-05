Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus
The Voice Kids

Blind Auditions 3: Große Stimmen und Riesen-Spaß

SAT.1Staffel 12Folge 3vom 05.04.2024
Joyn Plus
Blind Auditions 3: Große Stimmen und Riesen-Spaß

Blind Auditions 3: Große Stimmen und Riesen-SpaßJetzt ohne Werbung streamen

The Voice Kids

Folge 3: Blind Auditions 3: Große Stimmen und Riesen-Spaß

108 Min.Folge vom 05.04.2024Ab 6

In den dritten Blind Auditions geht es bei "The Voice Kids" 2024 voll zur Sache! Die Coaches buzzern, was das Zeug hält und geben alles, um die besten Talente in ihr Team zu bekommen. Die jungen Stimmen faszinieren mit ihren unglaublichen Fähigkeiten, und wenn die ersten Noten ertönen, gerät das Publikum sofort in Ekstase. Trotzdem kann nicht jedes Talent in die nächste Runde kommen und die Battles bestreiten. Wer kann sich einen Platz in seinem Lieblingsteam sichern?

Alle Staffeln im Überblick

The Voice Kids
SAT.1
The Voice Kids

The Voice Kids

Alle 6 Staffeln und Folgen