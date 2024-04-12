Blind Auditions 4: Stimmliche SternstundenJetzt ohne Werbung streamen
The Voice Kids
Folge 4: Blind Auditions 4: Stimmliche Sternstunden
112 Min.Folge vom 12.04.2024Ab 6
In der vierten Runde der Blind Auditions ist alles dabei: Berührende Auftritte, fantastische Stimmen, ein begeistertes Publikum, lustige Coach-Momente und feuchte Augen. Die jungen Talente geben auf der großen Bühne von "The Voice Kids" 2024 alles, um die Coaches von sich zu überzeugen. Für wen gibt es einen Platz im Team und wer muss sich der bitteren Enttäuschung stellen? Und welche Coaches können die vielversprechendsten Talente mit ideenreichen Aktionen von sich und ihrem Team überzeugen?
