The Voice Kids
Folge 6: Battles 1: Alles geben oder alles verlieren
113 Min.Folge vom 26.04.2024Ab 6
Ab geht's in die Battles von "The Voice Kids"! Je drei Kids aus einem Team performen jetzt gemeinsam einen Song. Battle-Sieger:in wird, wer den eigenen Coach am meisten beeindruckt. Welches Talent bringt seinen Coach zum Staunen und zieht in die Sing-Offs ein? Für die beiden anderen Talente heißt es anschließend Daumen drücken: Werden sie per Steal Deal von einem anderen Coach gesichert und für sein Team ebenfalls für die Sing-Offs qualifiziert?
